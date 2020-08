पंजाब सरकार की बड़ी पहल, सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के छात्रों को स्मार्टफोन देने की शुरुआत की

अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, "अपने वादे को पूरा करते हुए हम सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 1.73 लाख स्मार्ट फोन बांटना शुरू करेंगे. हमें उम्मीद है कि #Covid19 के बीच ये स्मार्टफोन ऑनलाइन शिक्षा में उपयोगी भूमिका निभाने में मदद करेंगे. "

Fulfilling our poll promise, we will commence distribution of 1.73 Lakh Smart Phones on August 12 on International Youth Day, to students studying in Class XII in Government schools. Amidst #Covid19, we hope these smartphones will help play a useful role in online education. pic.twitter.com/ElCsLd4uKq