Corona Lockdown:पंजाब बोर्ड ने कैंसिल की 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, गर्मियों की छुट्टियों का किया ऐलान

पंजाब के शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि गर्मियों की छुट्टियां जो कुछ समय के बाद शुरू होने वाली थीं वो अब 11 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेंगी. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 5वीं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स को लॉकडाउन से पहले हुए एग्जाम और असाइनमेंट्स के आधार पर पास किया जाएगा. हालांकि, अभी तक 10वीं और 12वीं क्लास के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है.

Keeping in purview the #COVID19 situation, Punjab Govt has decided to prepone summer vacations of schools, which shall extend from April 11-May 10. The students of PSEB Class V & VIII shall be promoted based on Exams & Assignments given before the lockdown.#PunjabFightsCorona