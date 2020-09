QS Global MBA Rankings 2021: IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर ने दुनिया के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में बनाई जगह

पिछले साल की क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग की तुलना में आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बैंगलोर की नई रैंकिंग में गिरावट आई है. आईआईएम अहमदाबाद चार और आईआईएम बैंगलोर नौ स्थान नीचे खिसक गया है.

The wait is over! The QS World University Rankings: Business Masters 2021 have just landed. ???? Discover the world's top universities in business analytics, finance, management, marketing and – for the first time – supply chain management! https://t.co/fjq3DSyXyf#QSWUR#rankingspic.twitter.com/P6uD4ko8cn