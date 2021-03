QS WorUniversity Rankings: टॉप-100 में शामिल है ये तीन IIT, एमआईटी, यूएसए को मिला पहला स्थान

सब्जेक्ट 2021 द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनावरण को संबोधित करते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने प्रसन्नता व्यक्त की और वर्ष 2021 के लिए QS विषय रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान हासिल करने पर 12 भारतीय संस्थानों को बधाई दी. शिक्षा मंत्री ने कहा: "पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार और सुधार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर प्रशंसित और प्रतिष्ठित रैंकिंग जैसे भारतीय संस्थानों के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है."

⁠The wait is over! The QS World University Rankings by Subject 2021 have finally landed. ???? Did your dream university make the list? https://t.co/wY5qbsngsT#QSWUR#SubjectRankings2021