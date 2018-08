Railway RRB Live Updates: Group D की भर्ती परीक्षा में इन टॉपिक्स से आएंगे जवाल

खास बातें भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है. परीक्षा 3 शिफ्टों में होगी. ग्रुप सी के पदों पर 4 सितंबर को आखिरी परीक्षा है.

RRB Exam Live Updates:

रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप सी ( Alp & Technicians ) के पदों पर भर्ती परीक्षा करा रहा है. ग्रुप सी (RRB Group C) के पदों पर परीक्षा शुरू हो गई है. रेलवे ( Railway ) की ये परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड है. उम्मीदवारों को 3 शिफ्टों में पेपर देना होगा. उम्मीदवार 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा (RRB Exam) दे सकते हैं. ग्रुप सी की परीक्षा खत्म होने के बाद रेलवे RRB Group D के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा. ग्रुप डी (Group D) के पदों पर भर्ती परीक्षा 17 सितंबर से शुरू हो सकता है. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. ALP की तरह ग्रुप डी का एडमिट कार्ड (RRB Group D Admit Card) भी परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जा सकता है. RRB वेबसाइट पर जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक RRB Exam Centre, Shif Details और परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी एग्जाम (RRB Group D Exam 2018) से 10 दिन पहले जारी की जाएगी.ग्रुप डी की परीक्षा में नीचे दिए गए टॉपिक्स से सवाल आएंगे.मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम, बोडमास, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज. टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, जियोमेट्री और एलजेबरा आदि से सवाल पूछे जाएगे.

जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंगसे एनोलोजीस, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, डाटा इंटरप्रीटेशन एंड सफीशियंसी, डॉयरेक्शन और क्लासिफिकेशन आदि से सवाल आएगे.जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज और न्यूट्रीशन आदि से सवाल पूछे जाएगे.जनरल अवेयरनेस से साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, इतिहास और राजनीति आदि से सवाल आएंगे.ग्रुप सी के बाद ग्रुप डी की परीक्षा होगी. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ALP की तरह 4 दिन पहले जारी किया जा सकता है. यानी कि RRB Admit Card 13 सितंबर को जारी हो सकता है.उम्मीदवार 30 अगस्त को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर डाउनलोड कर सकते हैं.एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार RRB की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं.वेबसाइट पर Login Link for E-Call Letter, Exam City and Date intimation and SC/ST Travel pass के लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलने पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारी मांगी जाएगी, सभी जानकारी भरकर लॉग इन करें.आपका RRB Admit Card आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट ले लें.Alp & Technicians के पदोंं पर भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है. परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड है.Group C के पदों पर भर्ती परीक्षा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी.