Rajasthan High Court Driver Result 2021: रिजल्ट हुए जारी, जानें- कैसे कर सकेंगे चेक

चयनित उम्मीदवार अब जॉब टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे. ड्राइवर टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए तिथि और समय आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा.

उम्मीदवार परीक्षा की श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक नीचे दी गई तालिका के माध्यम से देख सकते हैं. सभी उम्मीदवारों के अंक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. अभ्यर्थी अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

High Court Driver Result 2021: कैसे करें रिजल्ट डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - hcraj.nic.in. पर जाएं.

स्टेप 2- ‘Recruitment' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- जिसके बाद ‘Notice for declaration of Result of Screening Test for recruitment to the Post of Chauffeur Driver 2020' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगी. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)