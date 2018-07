RPSC Admit Card: जारी हुआ एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

खास बातें RAS-RTS भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. ये परीक्षा 5 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी.

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS Prelims Admit Card जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना एडिमट कार्ड आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा आरएएस के 980 पद और आरटीएस के 37 पदों के लिए होनी है. ये परीक्षा 5 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी. परीक्षा के लिए प्रदेश में 1454 केंद्र बनाए गए हैं. प्री परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स की परीक्षा में बैठने को मिलेगा. आपको बता दें कि RAS Pre Admit Card or RTS Pre Admit Card रविवार को ही जारी कर दिया गया था. लेकिन कई उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी के चलते एडमिट कार्ड को वेबसाइट से हटा दिया गया था.उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.वेबसाइट के होमपेज पर आपको Important Links के सेक्शन में Admit Card का ऑप्शन नजर आएगा."Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Examination-2018" or on "Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (TSP) Examination-2018" पर क्लिक करें.

नया पेज खुलेगा यहां साइड में Get Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.अपना एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें या भविष्य के लिए आप एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले लें.