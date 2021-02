RRB आंसर की: MI कैटेगरी पोस्ट के लिए जारी हुई आंसर की, जानें- कैसे करें चेक

परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे rrbcdg.gov.in पर जाएं और आंसर की चेक करें. आंसर की के साथ, RRB को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रश्न पत्र और प्रतिक्रिया पत्र जारी करने होंगे.

RRB MI categories post exam answer key 2021: जानें- कैसे करें

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in. पर जाएं.

स्टेप 2- "CEN -03/2019- Click here to view the answer key, response sheet, question papers and raise objection if any" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 4- आंसर की आपके सामने होगी.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं.