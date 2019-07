RRB Paramedical Admit Card: आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये है डायरेक्ट लिंक

रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल कैटेगरी (RRB Paramedical) के तहत होने वाली भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड (RRB Paramedical Admit Card) आरआरबी की सभी रीजनल वेबसाइट्स पर जारी किया गया है. उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड (RRB Paramedical Admit Card 2019) डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर सबमिट करना होगा. रेलवे पैरामेडिकल परीक्षा की एग्जाम डेट, सिटी और शिफ्ट डिटेल पहले ही जारी कर चुका है. पैरामेडिकल परीक्षा 19, 20 और 21 जुलाई को आयोजित की जाएगी. आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी के तहत 1937 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें डायटीशियन, स्टाफ नर्स, डेंटल हाइजीनिस्ट आदि पद शामिल हैं.

उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीकों से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.



RRB Paramedical Admit Card डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड



उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

RRB Paramedical Exam Admit Card Download

RRB Paramedical Admit Card इन स्टेप्स से करें डाउनलोड



स्टेप 1: उम्मीदवार अपने रीजन की RRB वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए CEN-02/2019 - Click here for downloading E-Call letter, Travel Pass and to view mock test (Paramedical Categories) के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि सबमिट करें.

स्टेप 4: एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 5: अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6: अब परीक्षा केंद्र ले जाने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट ले लें.

