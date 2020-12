कर्नाटक: 1 जनवरी से खुलेंगे 10वीं-12वीं के लिए स्कूल, जानिए डिटेल

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा, "1 जनवरी से, कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन 1 जनवरी से हमने जिस प्रोग्राम की योजना बनाई है वह आगे बढ़ेगा.”

Classes for standard 10th and 12th will start from January 1: Karnataka Minister for Primary & Secondary Education S Suresh Kumar