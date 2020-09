School Reopening Guidelines: इस दिन से खुलेंगे 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स

एसओपी के अनुसार 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहें तो वे जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए छात्रों को अपने अभिभावकों से लिखित में इजाज़त लेनी होगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय COVID 19 के संदर्भ में अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर 9वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एसओपी जारी कर रहा है."

