यूपी के कई शहरों में ठंड के चलते बंद हुए स्कूल और कॉलेज

राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड है. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंड को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है. बरेली के जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 28 तारीख तक बंद करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कानपुर में 26 दिसंबर यानी आज के दिन अवकाश घोषित कर दिया गया है. सहारनपुर के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने 26 दिसंबर से अग्रिम आदेश तक सभी सरकारी, गैरसरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की छुट्टी के निर्देश दिए हैं.

एएनआई यूपी के ट्वीट के मुताबिक बुलंदशहर जिला प्रशासन ने गिरते तापमान और शीत लहर को ध्यान में रखते हुए 26 और 27 दिसंबर को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है.

