Shikshak Parv 2020: शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन कर रहा है आयोजित, PM मोदी करेंगे संबोधित

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक और शिक्षा में रचनात्मकता अपनाने वाले अन्य शिक्षक इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे. मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 11 सितंबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

Hon'ble PM Shri @narendramodi will be addressing in the #education conclave on 'School Education in 21st Century under #NationalEducationPolicy' organised by the Department of School Education & Literacy of @EduMinOfIndia.



????️ 11th Sept



???? 11 AM



Stay tuned!#ShishakParvpic.twitter.com/reMnJ2ig67