हम में से अधिकतर लोग बचपन से बहुत कुछ बनना चाहते हैं. जब हम छोटे होते हैं तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई टीचर बनना चाहता है. बहुत से प्रोफेशन को लेकर हमेशा हमारे मन में हसरत बरकरार रहती है. अब अगर आपसे कोई ये कहे कि आप जो भी बनना चाहते वे सब बन सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे लेकिन वाकई एक शख्स ऐसा भी है जिसने जो मन किया वो बन गया. 35 साल के जॉनी किम एक कोरियाई अमेरिकी हैं जो लॉस एंजेलिस में रहते हैं. जॉनी नौसेना में सैनिक और डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में रह चुके हैं और अब एस्ट्रोनॉट बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. खास बात ये कि वे सिर्फ 36 साल के हैं और उन्होंने ये सब इतनी कम उम्र में हासिल कर लिया है.

A true privilege and honor to walk among the @NASA Astronaut Corps with my brothers and sisters. We know there are many qualified and deserving candidates out there - we're the lucky ones to represent humanity. Let's work towards a better future for our world and our children. pic.twitter.com/eUv8iSK7gn