SSC CHSL Tier 1 Result 2019: रिजल्ट हुआ जारी, 44,000 हुए पास

SSC CHSL Tier 1 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं, इसके लिए लिंक जो ssc.nic.in है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल 44,856 उम्मीदवारों ने SSC CHSL टीयर 1 परीक्षा 2019 को सफलतापूर्वक पास किया है.

इसके अलावा, चयनित उम्मीदवार अब SSC CHSL टीयर 2 परीक्षा 2019 (वर्णनात्मक पेपर) के लिए उपस्थित होंगे. CHSLE 2019 का वर्णनात्मक पेपर (टियर- II) 14 फरवरी 2021 (अस्थायी रूप से) पर आयोजित होने वाला है.

SSC ने 17 मार्च, 2020 से 19 मार्च, 2020, 12 अक्टूबर, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020, अक्टूबर 19, 2020 से 21 अक्टूबर, 2020 तक संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) स्तर की परीक्षा, 2019 (टियर- I) का आयोजन किया और 26 अक्टूबर, 2020 को पूरे देश में विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी.

SSC CHSL Tier 1 Result 2019: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Result" टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब "CHSL" टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 4- "Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2019, Declaration of result of Tier-I for appearing in Tier-II (Descriptive Paper)" and click on "Result" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5- रिजल्ट आपके सामने होगा. भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक)