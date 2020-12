वेबिनार के बाद छात्रों की शिक्षा मंत्री से अपील, "CBSE बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जल्द करें जारी"

इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया की बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि 2021 के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा (CBSE Board Exams) की तारीख "जल्द ही घोषित की जाएगी."

हालांकि, शिक्षा मंत्री द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के बारे में दी गई जानकारी के बाद कई छात्र सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं. एक ओर कुछ छात्र बोर्ड परीक्षा को जनवरी और फरवरी तक स्थगित करने के लिए शिक्षा मंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो कुछ फाइनल डेटशीट की मांग कर रहे हैं.

एक छात्र ने लिखा, "शिक्षा मंत्री- बोर्ड परीक्षा फरवरी में नहीं होंगी.

एक हफ्ते बाद.....

CBSE- बोर्ड परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से होंगी. डेटशीट जल्द जारी करें."

एक अन्य छात्र ने भी ट्वीट करके डेट शीट जारी करने की मांग की है.

@DrRPNishank sir kab realse kijiye ga datesheet idhar abhi tak syllabus cover na hua... Aur exam se do din pahle batayiyega date sheet..... Aise to future sankat me hi sir iss baar ke bacche ka aur aap sir.. Daily live pe live conversation krte h par datesheet release nakr parheh — Irshad Abd (@IrshadAbd2) December 22, 2020

आइए जानते हैं छात्र बोर्ड परीक्षाओं को लेकर और क्या कह रहे हैं.

PLEASE Advice schools to take pre-board online! No biased decision please !Save students,assembly election in May 2021,PLEASE CONDUCT All EXAMS of class X&XII IN JUNE. BECAUSE,in 2020 online classes started at May& 50% students were able to attend online classes,so,give more time pic.twitter.com/OqnWkrbnsN — Basabi (@cbasabi) December 22, 2020