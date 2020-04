Coronavirus: चीन के स्कूलों में कुछ इस तरह क्लास अटेंड कर रहे स्टूडेंट्स, देखें VIDEO

चीन में जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है. अब हालात थोड़े सुधरने के बाद वहां स्कूल खोल दिए गए हैं. कोरोनावायरस से सुरक्षित रहने के लिए एहतियात के तौर पर चीन के स्कूलों में स्टूडेंट्स के बीच सोशल डिस्टेसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. लेकिन खास बात ये है कि चीन के Hangzhou शहर में स्कूल के बच्चे बेहद अनोखे तरीके से सोशल डिस्टेसिंग को फॉलो कर रहे हैं.

चीन के Yangzheng Elementary School की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल के नन्‍हें बच्चे अपने सिरों पर अनोखे तरीके के हेटगियर पहने हुए हैं. हेटगियर के दोनों तरफ करीब 3 फुट लंबा डंडा निकला हुआ है, जिससे इस बात का ख्याल रखा जा सके कि स्टूडेंट्स के बीच गैप बना रहे. इसके साथ ही स्टूडेंट्स अपने मुंह पर मास्क पहने हुए हैं.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear



The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH — eileen chengyin chow (@chowleen) April 27, 2020

I keep having trouble imagining how kids can be in school together and keep a safe distance. This is the first time I've seen an idea of how to seriously address it! Pretty awesome. — Ruby is isolated (@Ruby) April 27, 2020