NoExamsInCovid: स्टूडेंट्स की मांग- स्थगित किए जाएं NEET और JEE Main एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी हो कैंसिल

NSUI ने अपने एक ट्वीट में कहा, "WHO ने विश्व को एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी है और भारत भी इसका सामना कर रहा है. क्या एग्जाम आयोजित कराने का फैसला पूरी तरह से अमानवीय नहीं है. यदि परीक्षा के दौरान कोई छात्र संक्रमित हो जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा?"

WHO warns World once again about the drastic increase of Covid Cases & India also faces the same, isn't the decision of conduction of exams completely in human and unsympathetic !

Who will be responsible if students get affected during examination? #NoExamsInCovid — NSUI (@nsui) June 22, 2020

Govt should stand with students & immediately cancel exams such as NEET, JEE, CA, DBT, becoz:



????These r difficult exams

????Requires uninterrupted preparation

????All coaching centres closed

????Online classes not accessible by all

????Life more important than exams

#NoExamsInCovidpic.twitter.com/ELMv16j36U — Nagesh Kariyappa (@Nagesh_nsui6) June 22, 2020

We will seat in exams, we are not afraid of exams,but let the situation be safe first.#NoExamsInCovidpic.twitter.com/s8gobCgSLz — Ashraful Ahmed (@thehalfliar19) June 22, 2020

वहीं, NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जुलाई में होने वाले बचे हुए बोर्ड एग्जाम टल सकते हैं. बोर्ड परीक्षाओं के अलावा जुलाई में होने वाले देश के सबसे अहम एंट्रेंस एग्जाम जेईई (JEE 2020 Exam) और नीट एग्जाम (NEET Exam) को भी टाला जा सकता है. शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, "छात्रों की सुरक्षा सबसे अहम है. इन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है." सूत्रों ने ये भी बताया कि कुछ परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है और जेईई मेन (JEE Mian 2020 Exam) और नीट (NEET Exam 2020) जैसे एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित भी किया जा सकता है.