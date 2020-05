Lockdown में पिता को साइकिल पर बिठाकर सैकड़ों मील का सफर करने वाली ज्योति को सुपर-30 के संस्थापक का सलाम, दिया खास तोहफा

करीब 1,200 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर घायल पिता का सहारा बन मिसाल कायम करने वाली ज्योति के लिए आनंद कुमार ने ट्वीट किया है, ''बिहार की बेटी ज्योति कुमारी ने 1,200 किमी की यात्रा कर अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दिल्ली से लाने का उदाहरण पेश किया है... अगर वह भविष्य में IIT की तैयारी करना चाहे, तो सुपर-30 में उनका स्वागत है...'' आनंद कुमार ने यह भी बताया कि उनके भाई प्रणव ने ज्योति से मुलाकात की है और व्यक्तिगत तौर पर भी कोचिंग का ऑफर दिया है.

