SC ने CBSE से कहा- कंपार्टमेंट परीक्षा के रिजल्ट जल्द करें घोषित, कॉलेजों में एडमिशन को लेकर दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सामान्य समय नहीं है और ऐसे में छात्रों के लिए CBSE और UGC को तालमेल के साथ काम करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो लाख छात्रों के करियर की बात है और ये कोई छोटी संख्या नहीं है. अदालत ने सीबीएसई और यूजीसी दोनों को आपस में बात करके 24 सितंबर को अदालत को इसपर जानकारी देने को कहा है.

Supreme Court asks Central Board of Secondary Education to declare results of compartment exams as soon as possible and coordinate with UGC to enable around 2 lakh students to apply in colleges in the current academic year