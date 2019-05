Tamil Nadu 11th Results: 11वीं का रिजल्ट जारी, इन आसान स्टेप्स से करें चेक

TN Plus One Result 2019: 11वीं का रिजल्ट जारी हो गया है.

खास बातें 11वीं का रिजल्ट जारी हो गया है. कुल 95 प्रतिशत स्टूडेंट्स सफल हुए हैं. 11वीं कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 97 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए.

तमिलनाडु बोर्ड ने 11वीं का रिजल्ट (TN Plus One Result 2019) जारी कर दिया है. 11वीं का रिजल्ट (TN 11th Plus One Result 2019) बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.tnresults.nic.in पर जारी किया गया है. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से रिजल्ट (TN Result 2019) चेक कर सकते हैं. कक्षा 11 की परीक्षा में कुल 95 प्रतिशत स्टूडेंट्स सफल हुए हैं. तमिलनाडु कक्षा 11वीं कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 97 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए. बता दें कि तमिलनाडु बोर्ड ने 11वीं प्राइवेट और रेगुलर दोनों का रिजल्ट इस बार एक साथ जारी किया है. इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है. 93.5 प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 96.5 प्रतिशत लड़कियों ने परीक्षा पास की है.

आपको बता दें कि 2018 में, तमिलनाडु प्लस वन कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 30 मई को जारी किए गए थे. 11वीं के लगभग 8.63 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट सुबह 9 बजे जारी किया गया था. पिछले साल 91.3 प्रतिशत छात्र पास हुए थे.



TN Plus One Result 2019: ऐसे चेक करें परिणाम



स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: अब वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई सभी जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

TN Plus One Result 2019 इन वेबसाइट्स पर करें चेक

tnresults.nic.in

dge1.tn.nic.in

dge2.tn.nic.in

