Tamil Nadu NEET Counselling 2020: नीट यूजी रैंक लिस्ट हुई जारी, जानिए डिटेल

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नीट रैंक लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है और इसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण दिया गया है.

The rank list for the TN #Medicalcounselling is published. As committed by Hon'ble CM, the list includes the 7.5% reservation for govt school students. The counselling will commence from 18th Nov at Nehru Indoor Stadium w/ social distancing norms. My best wishes!