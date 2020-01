टीचर ने स्कूल की दीवारों पर किया ऐसा पेंट, रेलवे ने की जमकर तारीफ

ओडिशा (Odisha) के नबरंगपुर जिले (Nabarangpur District) के एक स्कूल टीचर ने अपने काम से भारतीय रेलवे (Indian Railways) का ध्यान अपनी ओर खींचा है. रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नबरंगपुर जिले के सन्यासीगुड़ा स्कूल (Sanyasiguda school) की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. खास बात ये है कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल की बाहरी दीवारों को ट्रेन कोच की तरह पेंट किया गया है. मंत्रालय द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में लिखा है, "Let's go to school." रेलवे ने ट्वीट किया, "बच्चों को स्कूल आने के लिए बढ़ावा मिले इसलिए टीचर ने स्कूल की बाहरी दीवारों को ट्रेन कोच की तरह पेंट करने का ये बेहतरीन आइडिया दिया."

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी स्कूल में बच्चों को स्कूल के लिए उत्साहित करने के लिए इस तरह ट्रेन का सहारा लिया गया है. सितंबर 2019 में मध्य प्रदेश के एक आदिवासी इलाके में क्लासरूम को रेलवे स्टेशन की शक्ल दी गई थी. इसके बाद से स्कूल में छात्रों की उपस्थिति में इजाफा देखने को मिला. स्कूल स्टाफ ने बिल्डिंग को एक ट्रेन में बदल दिया था.

Sanyasiguda School in District- Nawarangpur, Odisha.



Teacher's innovative idea to paint School boundary Walls like train coaches to encourage children to come to School. pic.twitter.com/ghYChgJpjv