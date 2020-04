कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल (iGOT) शुरू किया गया है.



मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर बताया, "यह घोषणा करके खुशी हो रही है कि कोरोनावायरस महामारी से मुकाबला करने के लिए कोविड योद्धाओं की मदद के लिए 'आईगॉट' प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है. आईगॉट को दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से शुरू किया गया है."

The trainings on iGOT aim to educate the workforce on #COVID19 helping them to tackle the exponential increase in #COVID19 positive cases in the next few weeks in India.

Visit https://t.co/T8C8Gs6rSt.

Download the DIKSHA app to access #iGOThttps://t.co/kxrxyw1MWR