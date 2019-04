TSBIE Intermediate Results 2019: बिना इंटरनेट SMS से ऐसे चेक करें TS Inter Results

Telangana Intermediate Results 2019: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (tsbie) फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट results.cgg.gov.in, tsbie.cgg.gov.in, bie.telangana.gov.in, exam.bie.telangana.gov.in, examresults.ts.nic.in और bie.tg.nic.in पर चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किया. स्टूडेंट्स इन वेबसाइट पर नजर रखें. इन वेबसाइट्स पर रिजल्ट को घोषित किया गया है.

TS Inter Results 2019: Direct Links से चेक करें TSBIE Intermediate Results

TS Intermediate Second Year Result 2019:

जनरल के लिए:

SMS- TSGEN2REGISTRATION No.- 56263 पर भेज दें

वोकेशनल के लिए:

SMS- TSVOC2REGISTRATION No. -56263 पर भेज दें

TS Intermediate First Year Result 2019:

जनरल के लिए:

SMS- TSGEN1REGISTRATION No.-56263 पर भेज दें

वोकेशनल के लिए:

SMS- TSVOC1REGISTRATION No.-56263 पर भेज दें

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट:

www.tsbie.cgg.gov.in

www.bie.telangana.gov.in

www.exam.bie.telangana.gov.in

www.results.cgg.gov.in

www.bie.tg.nic.in

www.examresults.ts.nic.in

ऐसे चेक कर सकते हैं TS Inter 1st year और 2nd Year Result:

* ऑफिशल वेबसाइट bie.telangana.gov.in या results.cgg.gov.in पर जाएं.

* आपको इंटर परिणाम 2019 का लिंक दिखेगा. उस पर क्लिक करें.

* क्लिक करने के बाद नया लिंक खुलेगा.

* डीटेल भरें और सबमिट करें.

* सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा.