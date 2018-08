TSLPRB 2018: SI Exam 2018 के लिए जारी हुआ Hall Ticket, ऐसे करें डाउनलोड

खास बातें TSLPRB ने एसआई की भर्ती परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है. एसआई के 1 हजार 217 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है. SI के पदों पर भर्ती परीक्षा 26 अगस्त को होगी.

तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (TSLPRB) ने SI Exam 2018 के लिए Hall Ticket जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना TSLPRB Hall Ticket ऑफिशियल वेबसाइट tslprb.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. SCT SI (Civil) के 1 हजार 217 पदों पर भर्ती परीक्षा 26 अगस्त को होगी. ये परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अपने परीक्षा केंद्र एक घंटा पहले पहुंचना होगा. आपको बता दें कि TSLPRB SI के पदों पर भर्ती के लिए मई में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर अपना एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.उम्मीदवार तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट tslprb.in पर जाएंहोमपेज पर PWT on 26th August 2018 Sunday, 10 AM to 1 PM Download Hall Ticket के लिंक पर क्लिक करें.अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करें.Hall Ticket आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.भविष्य के लिए आप अपने TSLPRB Hall Ticket का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.