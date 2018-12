UGC Net Answer key 2018: मोबाइल पर आंसर-की एक क्लिक में करें डाउनलोड

UGC NET Answer Key 2018 जारी कर दी गई है. उम्मीदवार नेट परीक्षा की आंसर-की (NTA NET Answer Key) अब आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. NTA NET Answer Key ऑफिशियल वेबसाइट ntanetnic.in पर जारी की गई है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही आंसर-की (UGC NET Answer Key) चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ईमेल या किसी अन्य माध्यम से आंसर-की नहीं भेजी जाएगी. बता दें कि आंसर-की पर उम्मीदवार 1 जनवरी शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. उम्मीदवारों को प्रति सवाल 1000 रुपये देने होंगे. बता दें की यूजीसी नेट परीक्षा के लिए करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था. परीक्षा 18, 19, 20, 22, और 22 दिसंबर को आयोजित की गई थी. परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी. इस साल NET Exam नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया गया था. इससे पहले CBSE नेट की परीक्षा कराती थी.

उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर एक क्लिक में अपनी आंसर-की चेक करे सकते हैं.

UGC NET Answer Key



उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर भी आंसर-की चेक कर सकते हैं.



UGC NET Answer Key ऐसे करें डाउनलोड



स्टेप 1: मोबाइल पर आंसर-की डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर ओपन करें.

स्टेप 2: अब उम्मीदवार NTA NET की ऑफिशियल वेबसाइट ntanet.nic.in ब्राउजर पर ओपन करें.

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गए NET Answer Key के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: Login through Application No and Password या Login through Application No and Date of Birth पर क्लिक करें.

स्टेप 5: मांगी गई जानकारी भरकर लॉग इन करें.

स्टेप 6: आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 7: अब आप आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

