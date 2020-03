UGC NET Exam 2020: सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों ने NTA और MHRD से लगाई गुहार, कहा- आवेदन की तारीख आगे बढ़ाएं

UGC NET के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल है. एप्लीकेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल है. लेकिन कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है इसलिए वे चाहते हैं कि आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए.

UGC NET के लिए एडमिट कार्ड 15 मई को जारी किए जाएंगे. इसके बाद एग्जाम 15 जून से 20 जून तक आयोजित किए जाएंगे.

Sir,@ugc_india the Ugc NET exam will be reseduled or not and any chance of extend in applying date . — Biki Das Sudipta (@BikiSudipta) March 27, 2020

@DrRPNishank Sir , please extend the last date of UGC NET Application form , because aspriants are unable to fill from in this panademi situation #Covid19India . — Biki Das Sudipta (@BikiSudipta) March 26, 2020

@PrakashJavdekar sir please ensure that the deadline of form filling of UGC NET exam increases as most of us are unable to fill that..Waiting for your response sir.???? — vishal anand (@vishal39861) March 28, 2020



बता दें कि हर साल लाखों उम्मीदवार UGC NET की परीक्षा में शामिल होते हैं. ये एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ का एलिजिबिलिटी कम क्वालिफिकेशन एग्जाम है.