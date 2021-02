UGC NET Exam 2021: शिक्षा मंत्री ने जारी की यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखें, 2 मई से शुरू होंगे पेपर

यूजीसी नेट 2021 परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी. परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म 2 मार्च तक उपलब्ध होंगे और उम्मीदवारों को 3 मार्च तक आवेदन शुल्क जमा करने की अनुमति होगी.

????Announcement



National Testing Agency (@DG_NTA) will conduct next UGC-NET exam for Junior Research Fellowship & eligibility for Assistant Professor on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 & 17 May 2021.

Read circular attached for more info! Good luck to all participants.#UGCNETpic.twitter.com/5j1zifvjD1