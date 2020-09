UGC Academic Calendar: यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए जाारी की संशोधित गाइडलाइन्स, इस दिन से शुरू होगा नया सत्र

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के पहले ईयर के छात्रों के एडमिशन 31 अक्टूबर तक पूरे हो जाने चाहिए. संशोधित अकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक, पहले वर्ष के छात्रों की परीक्षा 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक आयोजित की जाएंगी.

