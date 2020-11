UP में 50% उपस्थिति के साथ आज से खुले कॉलेज और विश्वविद्यालय, छात्रों ने कही ये बात

सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) ने साइंस स्ट्रीम के पीएचडी कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को चरणों में रिसर्च कार्य के लिए अपने संबंधित विभागों या लैब्स में जाने की अनुमति दी है.

बीएचयू ने दिशानिर्देशों को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए मुख्य समितियों का गठन किया है. बीएचयू ने कहा था कि वह पहले चरण में स्थिति की समीक्षा के बाद अन्य स्ट्रीम्स के विभागों को फिर से खोलने पर फैसला करेगा.

Gorakhpur: Universities & colleges in Uttar Pradesh reopen from today with 50% attendance of students; visuals from Deen Dayal Upadhyaya University.



A student says, "It feels good to be back to the University. We will follow all precautionary measures." #COVID19