Unlock 4: फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, इन लोगों के लिए खोले जा सकते हैं इंस्टीट्यूशन

अनलॉक-4 में स्कूलों और छात्रों के लिए 21 सिंतबर से लागू होंगे ये नए नियम-

अनलॉक -4 दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थान, रिसर्च स्कॉलर (PhD) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं, जिन्हें लेबोरेटरी की जरूरत है. हालांकि, संस्थान खोलने की अनुमति परिस्थितियों के आधार पर दी जाएगी.

अनलॉक -4 के लिए जारी गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (NIESBUD), इंडियन इंस्टीट्यू ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी.

Unlock 4 : स्कूलों और छात्रों के लिए नई गाइडलाइन्स पढ़ना जरूरी, जानें 5 प्वाइंट्स में

अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसद तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है.

Unlock 4 opens up more activities outside Containment Zones

Metro rail allowed to operate with effect from 07.09.20 in a graded manner, by MOHUA/ Min. of Railways , in consultation with MHA. In this regard, SOP will be issued by MOHUA

