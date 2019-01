UP Assistant Teacher Answer Key Live Updates: 4 बजे तक जारी होगी आंसर-की, यूं पाएंगे डाउनलोड

UP Assistant Teacher भर्ती परीक्षा की आंसर-की (UP Teacher Answer key) आज जारी कर दी जाएगी. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने NDTV को बताया, ''आंसर-की आज शाम 4 बजे तक जारी कर दी जाएगी.'' आंसर-की (UP Teacher Answer key 2019) ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जारी होगी. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही आंसर-की (UP 69000 Assistant Teacher Answer Key) चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई थी. भर्ती परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था. परीक्षा उत्तर प्रदेश के 900 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक हुई थी. भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 31 दिसंबर को जारी कर दिया गया था. बता दें कि इन पदों पर यूपीटीईटी पास उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.



UP Assistant Teacher Answer Key Live Updates:



8 जनवरी 2019, 12:49 PM: उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों (UP Assistant teacher) के 69 हजार पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2018 थी.

8 जनवरी 2019, 12:29 PM: सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने NDTV को बताया, ''आंसर-की (UP Teacher Answer key) आज शाम 4 बजे तक जारी कर दी जाएगी.''

8 जनवरी 2019, 12:05 PM:

UP Teacher Answer key 2019 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए आंसर-की के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 5: आप आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

8 जनवरी 2019, 12:00 PM: सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर-की आज जारी कर दी जाएगी. उम्मीदवार सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर आंसर-की चेक कर पाएंगे.

