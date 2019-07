UP Board Exam Dates: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

UP Board Exam Dates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board, UPMSP) ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) जारी कर दिया है. बोर्ड ने परीक्षाओं का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया है. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर जाकर टाइम टेबल (UP Board Exam Time Table 2020) चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड ने सबसे पहले 2020 में होने वाली बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है. यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च 2020 को खत्म होगी. वहीं 12वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से 20 मार्च 2020 तक आयोजित की जाएगी.

यूपी बोर्ड (UP board) की परीक्षाएं 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11:15 तक होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक चलेगी.

यूपी बोर्ड 2020 परीक्षाओं का शेड्यूल (UP Board Exam 2020 Time Table) नीचे दिया गया है.

UP Board 10th, 12th Exam Schedule

आपको बता दें कि पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 58 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया था. 32 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं तो 26 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षाओं में भाग लिया था. 10वीं की परीक्षाओं में 80.07 स्टूडेंट्स पास हुए थे. वहीं 12वीं में 70.06 स्टूडेंट्स पास हुए थे.

