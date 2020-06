UP Board Result 2020: यूपी बोर्ड upmsp.edu.in पर जारी करेगा रिजल्ट, Mobile पर ऐसे कर सकेंगे चेक

UP Board result 2020: मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट.

UP Board Class 10th, 12th Result 2020: यूपी बोर्ड (UP Board) आज अपना 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देने वाले लाखों छात्रों का रिजल्ट घोषित करन वाला है. उत्तर प्रUP Board Resultदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2020) आज दोपहर तक घोषित करेगा. जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स का रिजल्ट दोपहर को 12 बजे के आस पास आ सकता है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं (UP Board Exam Result 2020) का रिजल्ट उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जारी करेंगे.