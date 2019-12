UP Board Admit Card: जानिए कब जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड

यूपी बोर्ड (UP Board) 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) 31 जनवरी तक स्कूलों को भेज दिए जाएंगे. बोर्ड (UP Board) जिला विद्यालय निरीक्षकों को 25 जनवरी तक स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड (UP Board 10th, 12th Admit Card), उपस्थिति पत्रक, परीक्षा केंद्रवार नामावली आदि उपलब्ध कराएगा. ये सभी डॉक्यूमेंट्स 31 जनवरी तक स्कूलों को भेजे जाएंगे. इसके बाद स्‍कूलों में स्‍टूडेंट्स को एडमिट कार्ड बांटना शुरू हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 7 हजार 786 केंद्रों पर करेगा. इस बार 451 राजकीय, 3401 एडेड (सहायता प्राप्त) और 3934 वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है.

बता दें कि यूपी बोर्ड (UP Board) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी, 2020 से छह मार्च, 2020 तक होगी. यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2020 में 30,25,442 स्टूडेंट्स बैठेंगे. इनमें 16,63,072 छात्र और 13,62,370 छात्राएं हैं. वहीं, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 25,86,247 स्टूडेंट्स बैठेंगे. इनमें 14,65,844 छात्र और 11,20,403 छात्राएं हैं.

इस साल परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए वेबकास्टिंग या लाइव की व्‍यवस्‍था की गई है. इसके तहत हर जिले में एक रिसोर्स सेंटर होगा, जहां से परीक्षा की निगरानी की जाएगी और किसी भी संदेहात्‍मक गतिविधि पर अलर्ट जारी किया जाएगा.