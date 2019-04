UP Board 10th, 12th Result: 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द, ये है चेक करने का सबसे आसान तरीका

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 (UP Board Result) इस सप्ताह जारी किया जा सकता है. बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV से बातचीत में कहा था कि बोर्ड इस महीने के आखिरी में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी कर देगा. इस हिसाब से 30 अप्रैल से पहले रिजल्ट (UP Board 10th Result 2019) जारी कर दिया जाएगा. इस सप्ताह रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है. आप रिजल्ट (UP Board 12th Result 2019) जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in या www.upresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे. UPMSP के मुताबिक 10वीं की परीक्षा में इस बार कुल 58,06,922 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 2 मार्च तक 8,354 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. यूपी बोर्ड प्रशासन की सख्ती की वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा छोड़ दी थी.

UP Board 10th, 12th Result 2019 इस आसान तरीके से करें चेक



स्टेप 1: अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

UP Board Result

स्टेप 2: अब 10वीं या 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 4: अब आप रिजल्ट देख सकते हैं.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने पिछले साल 29 अप्रैल को रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) जारी किया था. जिसमें 10वीं में 75.16 फीसदी और 12वीं में 72.43 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. हाईस्कूल में इलाहाबाद के शिवकुटी के बृज बिहारी सहाय इंटर कॉलेज की अंजलि वर्मा ने टॉप किया. अंजलि को 600 में से 578 अंक मिले थे. दूसरे स्थान पर जहानाबाद फतेहपुर के विकास वीएम इंटर कॉलेज चौक के यशस्वी हैं. इनको 600 में 567 अंक मिले थे.

