UP Board Result 2019: कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? जानिए डिटेल

UP Board हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) इस जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV को बताया था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019) अप्रैल के मध्य में जारी कर दिया जाएगा. इस हिसाब से 15 से 20 अप्रैल के बीच रिजल्ट (UP Board 2018 Result) जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड द्वारा अभी तक रिजल्ट (UP Board 10th Result) जारी करने की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में स्टूडेंट्स रिजल्ट (UP Board 12th Result) से संबंधित जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहें. इसके अलावा रिजल्ट की तारीख आते ही हम आपको सबसे पहले सूचित करने का प्रयास करेंगे. बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर पाएंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स upresults.nic.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

बता दें कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल में इस बार 31,95,603 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे जबकि 26,11,319 परीक्षार्थियों ने इंटर में नामांकन कराया था. इस साल यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी.



UP Board Result 2019 इन स्टेप्स से कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: अब आप रिजल्ट देख पाएंगे.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

