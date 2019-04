UP Board Result 2019: रिजल्ट की तारीख अभी तय नहीं, जानिए बोर्ड की अधिकारी ने क्या कहा

UP Board की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV से बातचीत में कहा, ''10वीं और 12वीं के रिजल्ट (UP Result 2019) जारी करने की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड इस महीने के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देगा.'' 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट (UP Board 10th & 12th Result) का इंतजार करीब 58 लाख स्टूडेंट्स को है. रिजल्ट (UP Board Result 2019) से संबंधित जानकारी के लिए स्टूडेंट्स UP Board की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहे. इसके साथ ही रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए NDTV Khabar के साथ बने रहे. हम आप तक सबसे पहले हर अपडेट पहुंचाने का प्रयास करेंगे. स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर चेक कर पाएंगे. यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हुईं और 2 मार्च को समाप्त हुई थी.



UP Board Result 2019 यूं कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अब नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: अब आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑफट ले पाएंगे.

