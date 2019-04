Up Board 10th, 12th Result: जल्द आएगा रिजल्ट, बिना इंटरनेट ऐसे कर पाएंगे चेक

UP Board के 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट (UP Board Result) का इंतजार है. बहुत ही जल्द 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है. UP Board की सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV से बातचीत में कहा था कि बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2019) इस महीने के आखिरी में जारी कर देगा. इस हिसाब से बोर्ड 22 से 30 अप्रैल के बीच रिजल्ट (UP Board 10th Result) जारी कर देगा. लोकसभा चुनाव में बोर्ड स्टाफ की ड्यूटी लगने के चलते रिजल्ट (UP Board 12th Result) में देरी हुई है. लेकिन अब बहुत ही जल्द रिजल्ट (UP Board Result Class 10) जारी कर दिया जाएगा. 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result Class 12) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होगा. इस वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट upresults.nic.in, upmspresults.up.nic.in और results.gov.in पर भी चेक कर पाएंगे. बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट क्रैश हो सकती है. ऐसे में स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाए बिना ही अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

स्टूडेंट्स बिना इंटरनेट के बस एक SMS कर अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं.



UP Board Result 2019 SMS कर ऐसे कर पाएंगे चेक



10वीं कक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP10 रोल नंबर लिखें और इसे 56263 पर भेज दें.

12वीं कक्षा का रिजल्‍ट एसएमएस के जरिए चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP12 रोल नंबर लिखें और 56263 पर भेज दें.

ध्‍यान रहे कि आपको SMS रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से भेजना होगा.

