UP Board 10th, 12th Result: यूपी बोर्ड रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर कर पाएंगे चेक, ये है पूरी लिस्ट

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) आज जारी कर दिया जाएगा. UP Board की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th,12th Result 2019) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स को रिजल्ट (UP Board Result 2019) चेक करने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा. बता दें कि यूपी बोर्ड के 58 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. स्टूडेंट्स लंबे समय से रिजल्ट (UP Result 2019) का इंतजार कर रहे हैं. यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 8,354 सेंटरों पर आयोजित की गई थी. जबकि 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हुई और 2 मार्च को समाप्त हुई थी. बोर्ड ने इस साल परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई कड़े अदम उठाए थे और यही कारण है कि कई बच्चों ने 10वीं की परीक्षा छोड़ दी थी. परीक्षा में नकल रोकने के लिए बोर्ड के अधिकारियों ने कई अहम फैसले लिए. साथ ही इस बार काफी सावधानी भी बरती गई. हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाए गए थे.

आपको बता दें कि स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (UP Board Result) कई वेबसाइट्स से चेक कर सकते हैं. अगर ऑफिशियल वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.



UP Board Result 2019 Live Updates: 12:30 बजे आएगा रिजल्ट, इन वेबसाइट पर यूं कर पाएंगे चेक

UP Board Result 2019 इन वेबसाइट्स पर कर पाएंगे चेक

स्टूडेंट्स नीचे दी गई वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ये सभी वेबसाइट्स सरकारी हैं.

- www.upmspresults.up.nic.in

- www.upresults.nic.in

- www.results.nic.in

- www.upmsp.edu.in

UP Board 10th Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए 10वीं के रिजल्ट पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 4: अब आप रिजल्ट देख सकते हैं.

स्टेप 5: आप रिजल्ट का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.



UP Board 12th Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए 12वीं रिजल्ट (इंटरमीडिएटर रिजल्ट) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 4: अब आप रिजल्ट देख सकते हैं.

स्टेप 5: आप रिजल्ट का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

