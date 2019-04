UP Board 10th Result 2019: 10वीं का रिजल्ट जारी, यहां एक क्लिक में करें चेक

UP Board ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th Result) जारी कर दिया है. 10वीं के साथ 12वीं का रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) भी जारी हो गया है. इसी के साथ स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो चुका है. यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया गया है. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट के अलावा upmspresults.up.nic.in,upresults.nic.in और results.gov.in पर भी चेक कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (UP Board Result 2019) SMS कर भी चेक कर सकते हैं. इस साल 10वीं की परीक्षा में --- फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 10वीं में -- टॉप किया है.

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से एक क्लिक में चेक कर सकते हैं.

UP Board Result 2019 Class 10

UP Board 10th Result 2019 एसएमएस कर चेक करें

10वीं कक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP10 रोल नंबर लिखें और इसे 56263 पर भेज दें.

आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th Result) 29 अप्रैल को जारी किया था. पिछले साल 10वीं में 75.16 फीसदी छात्र पास हुए थे. हाईस्कूल में इलाहाबाद के शिवकुटी के बृज बिहारी सहाय इंटर कॉलेज की अंजलि वर्मा ने टॉप किया. अंजलि को 600 में से 578 अंक मिले थे.