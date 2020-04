UP BOARD का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने में देरी हो सकती है.

UP Board Class 10th & 12th Result 2020: कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है. लॉकडाउन (Corona Lockdown) की वजह से कहीं एग्जाम में देरी हो रही है तो कहीं रिजल्ट जारी करने में समय लग रहा है. दरअसल, कोरोनावायरस की वजह से सभी राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं. लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश (UP Board) में कोरोनावायरस के प्रकोप से पहले ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं. ऐसे में उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट ( UP Board Results 2020) का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उम्‍मीद है कि यूपी बोर्ड के रिजल्‍ की प्रक्रिया लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद शुरू हो सकती है और रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है.