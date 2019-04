UP Board Exam 2019: यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल करने में मदद करने पर 17 लोगों पर लगा गैंगेस्टर एक्ट 

UP Board Result इस महीने 20 तारीख से पहले जारी किया जा सकता है.

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2019) 15 से 20 अप्रैल के बीच जारी कर सकता है. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट UP Board की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यहां एक परीक्षा केंद्र पर नकल करने में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मदद करने को लेकर वहां के अधीक्षक और 14 कक्ष - निरीक्षकों सहित 17 लोगों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

परीक्षा केंद्र के अधीक्षक योगेंद्र पाल सहित अन्य आरोपियों को पिछले महीने 12 वीं की भौतिकी की परीक्षा के दौरान विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की छापेमारी में गिरफ्तार किया गया था. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने यहां रविवार को कहा कि पुलिस की सिफारिश पर पाल सहित 17 लोगों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उनके खिलाफ शनिवार को यह मामला दर्ज किया गया. गौरतलब है कि नकल कराने में मदद की यह घटना 22 फरवरी को हुई थी. पुलिस ने बताया कि इस मामले में किसी छात्र को नहीं गिरफ्तार किया गया.

