UP Board Exam 2020: 7,786 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, यहां चेक करें केंद्र की फाइनल लिस्ट

खास बातें परीक्षा केंद्र की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है. परीक्षा 7,786 केंद्रों पर होगी. परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी.

UP Board Exam 2020: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल परीक्षा केंद्र लिस्ट (UP Board Final Exam Center List 2020) जारी कर दी है. यूपी बोर्ड (UP Board) एग्जाम सेंटर फाइनल लिस्ट में 90 जिलों के परीक्षा केंद्रों को शामिल किया गया है. फाइनल केंद्र लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी की गई है. जिलेवार केंद्र लिस्ट पीडीएफ फॉर्म में जारी हुई है और इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है. केंद्र की लिस्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को कोई भी जानकारी सबमिट नहीं करनी पड़ेगी.

फाइनल केंद्र लिस्ट के मुताबिक यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 हजार 786 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इस बार 451 राजकीय, 3401 एडेड (सहायता प्राप्त) और 3934 वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है.433 स्कूलों को परीक्षा केंद्रों में शामिल नहीं किया गया है, और इन्हें शामिल न करनी की वजह बोर्ड ने लिस्ट में दी है.

स्टूडेंट्स नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर फाइनल केंद्र लिस्ट चेक कर सकते हैं.

UP Board Final Exam Center List

बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और12वीं की परीक्षा 18 फरवरी 2020 से शुरू होगी जो 6 मार्च तक चलेगी. इस बार परीक्षा सिर्फ 15 दिनों में खत्म हो जाएगी. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए 56 लाख 11 हजार 689 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इनमें 10वीं के 30 लाख 25 हजार 442 और 12वीं के 25 लाख 86 हजार 247 स्टूडेंट्स शामिल हैं.

