UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड रिजल्ट 27 अप्रैल को यहां एक क्लिक में कर सकेंगे चेक

उत्तर प्रदेश बोर्ड (Uttar Pradesh Board) 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2019) 27 अप्रैल को जारी कर देगा. UP Board द्वारा प्रेस कांफ्रेस कर 12:30 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स काफी समय से रिजल्ट (UP Board Result Date) की तारीख का इंतजार कर रहे थे. बोर्ड द्वारा आज रिजल्ट (UP Board 10th Result) की तारीख जारी होने के बाद अब स्टूडेंट्स का इंतजार 27 अप्रैल को खत्म हो जाएगा. यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट (UP Board Class 10 Result) एक ही दिन आना है. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 12) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होगा. स्टूडेंट्स रोल नंबर भरकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जल्दी आयोजित की गई थी. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी को शुरू होकर 2 मार्च को समाप्त हुई थी. इस साल परीक्षा के लिए 58,06,922 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे.



UP board 10th, 12th Result 2019 एक क्लिक में कर पाएंगे चेक

UP Board Result 2019: एक क्लिक में देख पाएंगे.

स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आसानी से रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

UP Board Result 2019 Class 10

UP Board Result 2019 Class 12

UP board High School Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक

1. स्टूडेंट्स 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

2. वेबसाइट पर दिए गए UP Board 10th Result के लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना रोल नंबर सबमिट करें और रिजल्ट देखें.

UP board High Intermediate Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक

1. स्टूडेंट्स 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

2. वेबसाइट पर दिए गए UP Board 12th Result के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना रोल नंबर सबमिट कर रिजल्ट चेक करें.

UP Board Result 2019 इन वेबसाइट्स पर आएगा

1. upmsp.edu.in

2. upresults.nic.in

3. results.nic.in

UP Board 10th,12th Result में कम नंबर आने या फेल होने पर क्या करे?

जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि उन्‍होनें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन उन्‍हें कम अंक मिले, वे पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस ,साल बोर्ड ने पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन फीस 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. इसके अलावा फेल होने वाले स्टूडेंट् कम्‍पार्टमेन्‍ट परीक्षा में भाग ले सकते हैं.

पिछले साल कैसा था UP Board Result

पिछले साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया गया था. यूपी बोर्ड कक्षा 10 (UP Board Result 2019 Class 10) में 75.16 प्रतिशत रिजल्ट रहा था. 72.3 प्रतिशत लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि लड़कियों का रिजल्‍ट 78.8 प्रतिशत रहा था. पिछले साल UP Board रिजल्‍ट में लड़कियों ने बाजी मारी थी.

UP Board 12th Result के बाद क्या करे?

12वीं के रिजल्ट आने के बाद आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी भी कर सकते हैं. नीचे दिए गए लिंक पर जानिए क्या है आपके लिए बेस्ट...

