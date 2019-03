UP Board Result: इस तारीख तक आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

खास बातें यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जाएगा. रिजल्ट वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी होगा. पिछले साल परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था.

UP Board अप्रैल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) जारी कर देगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2018) 20 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा. हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट (UP Board Result 2019) को लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है. 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board 2019 Result) चेक कर पाएंगे. बता दें कि बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 25 मार्च तक का समय दिया था. लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद करीब 10-15 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाता है. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 58 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया है. बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हुई थी. 10वीं की परीक्षा कुल 14 दिनों में पूरी होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी. जबकि 12वीं की परीक्षा कुल 16 दिनों में पूरी होकर 2 मार्च को खत्म हुई थी.



UP Board Result ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए upresults.nic.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: अब 10वीं के स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने पिछले साल परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था. पिछले साल कक्षा 10 में 75.16 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे.

