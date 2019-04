UP Board 2019 जारी, बस एक SMS से ऐसे करें चेक

UP Board की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) आज जारी कर दिया जाएगा. कुछ ही समय में प्रेस कांफ्रेंस कर रिजल्ट (UP Board 10th Result) की घोषणा की जाएगी. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट (UP Board 12th Result) का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा. 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. इस वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट upmspresults.up.nic.in, upresults.nic.in और results.gov.in पर चेक कर पाएंगे. स्टूडेंट्स डेस्कटॉप के अलावा मोबाइल पर आसानी से अपना रिजल्ट (UP Result 2019) चेक कर सकत हैं. मोबाइल पर रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को बस एक SMS करना होगा. बता दें कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल में इस बार 31,95,603 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे जबकि 26,11,319 परीक्षार्थियों ने इंटर में नामांकन कराया था. इस साल यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च को खत्म हुई थी.

UP Board Result 2019 SMS से ऐसे कर सकेंगे चेक

यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP10 रोल नंबर लिखें और इसे 56263 पर भेज दें.

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP12 रोल नंबर लिखें और 56263 पर भेज दें.

बता दें कि आपको SMS रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से भेजना होगा.



आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया था. पिछले साल 10वीं में 75.16 और 12वीं में 72.43 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण घोषित हुए थे.