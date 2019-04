UP Board Result 2019 Date: जल्द upmsp.edu.in पर आएगा रिजल्ट, आज हो सकती है तारीख की घोषणा

UP Board की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) इस सप्ताह जारी होने की उम्मीद है. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019) एक ही दिन जारी किया जाएगा. आज बोर्ड द्वारा रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) जारी होने की तारीख की घोषणा की जा सकती है. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 12) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर पाएंगे. इसके अलावा भी कई सरकारी वेबसाइट्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (UP Board 10th,12th Result) चेक कर पाएंगे. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट बिना इंटरनेट के भी चेक किया जा सकेगा. स्टूडेंट्स को बस अपने मोबाइल से एक एसएमएस करना होगा और फिर वे अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 2 मार्च तक चली थी. परीक्षा लोकसभा चुनाव के चलते जल्दी हुई थी, लेकिन रिजल्ट पिछले साल की तरह ही अप्रैल के आखिरी में आ रहा है. पिछले साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट एक ही दिन 29 अप्रैल को जारी किया गया था.



UP Board Result 2019 इन वेबसाइट्स पर कर पाएंगे चेक



-upmsp.edu.in

-upmspresults.up.nic.in

-upresults.nic.in

-results.gov.in



UP Board 10th, 12th Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक



- अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाएं.

- अब 10वीं के लिए High School Result और 12वीं के लिए InterMediate Result के लिंक पर क्लिक करें.

- नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करें.

- अब आप रिजल्ट देख सकते हैं.

