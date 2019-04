UP Board Result 2019: आज हो सकती है रिजल्ट की तारीख की घोषणा, upmsp.edu.in पर जल्द आएगा रिजल्ट

खास बातें यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख आज आ सकती है. यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा. परीक्षा फरवरी में हुई थी.

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट (UP Board Result) का इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019) अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है. हालांकि बोर्ड द्वारा अभी तक रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 12) जारी करने की तारीख की घोषणा कर सकता है. ऐसे में स्टूडेंट्स हर अपडेट के लिए NDTV Khabar के साथ जुड़े रहे. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th Result) आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. इसके अलावा आप रिजल्ट upresults.nic.in, upmspresults.up.nic.in और results.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. रिजल्ट (UP Board 12th Result) आने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट भारी ट्रैफिक के चलते क्रैश हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि वे अपना रिजल्ट SMS कर भी मंगवा सकते हैं. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी.

UP Board Result 2019 मोबाइल पर ऐसे कर पाएंगे चेक



- अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा.

UP Board 10th, 12th Result 2019

- अब 10वीं के लिए High School Result और 12वीं के लिए InterMediate Result के लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपना रोल नंबर भरकर सबमिट करें.

- अब मोबाइल पर आप रिजल्ट देख सकते हैं.

UP Board Result 2019 SMS कर करें चेक



10वीं कक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए लिखना होगा-

UP10 रोल नंबर लिखें और इसे 56263 पर भेज दें.

12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए लिखना होगा-

UP12 रोल नंबर लिखें और 56263 पर भेज दें.

